Alanya'da tünel sorunu çözüldü
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dimçayı'nda 12 mahalleye giden grup yolu üzerindeki tünelin aydınlatmasında yaşanan sorunları daha önce gidermesine rağmen tünel yeniden zifiri karanlığa bürünmüştü. Tüneldeki o sorun çözüldü.
GÜNDEM 21.09.2021, 12:05 Melike Temir
Antalya Büyükşehir Belediyesi ulaşım ağı içine alındıktan sonra 2015 yılında aydınlatılması yapılan Dimçayı Tüneli'nde aydınlatma ile ilgili arızalara daha önce müdahale edilmesine rağmen tünel yeniden sorun vermişti. Alanya Hizmet Birimi sorumluluğundaki tünelde lambaların yanmadığı dikkat çekti. Tünelde Perşembe günü genel bakım çalışması yapılacağı öğrenildi
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