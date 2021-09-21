Alanya'da tünel sorunu çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi ulaşım ağı içine alındıktan sonra 2015 yılında aydınlatılması yapılan Dimçayı Tüneli'nde aydınlatma ile ilgili arızalara daha önce müdahale edilmesine rağmen tünel yeniden sorun vermişti. Alanya Hizmet Birimi sorumluluğundaki tünelde lambaların yanmadığı dikkat çekti. Tünelde Perşembe günü genel bakım çalışması yapılacağı öğrenildi