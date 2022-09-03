Alanya'da Tarım Da Konut Kıskacında

Tropik meyve cenneti Alanya’da tarım arazileri bir bir konuta çevriliyor. Girdi maliyetleri ile mücadele eden üreticiler, tarım planlamasının olmamasından dolayı arazilerini bozarak çare üretmeye çalışıyor. Alanya’nın giderek betonlaştığını söyleyen tarım sektörünün temsilcileri ise yaptıkları açıklamalarda acilen tarım planlamasının yapılması gerektiğini belirttiler. Alanya’daki verimli tarım alanlarının yüzde 70’inin kaybedildiğini ve bir inşaat furyası olduğunu belirten temsilciler, bu şekilde devam etmesi halinde ilerleyen süreçte tarım açığı ile karşı karşıya kalınacağını dile getirdiler.

‘VERİMLİ TARIM ARAZİLERİNİN YÜZDE 70’İ KAYBOLDU’

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, “Bizim bölgemizde başta diğer bölgelerde üretilmeyen tropikal ürünler olmak üzere yaş sebze ve meyvelerin de yoğun olarak üreticiliği yapılıyor. Ülkemizdeki vatandaşlarımıza yoğun bir şekilde gıda üretimi sağlayan bir bölgeyiz. Konut üzerindeki talebin artması nedeniyle müteahhit arkadaşlar da ürün arayışındalar. Üreticilerimiz de imara açık olan yerlerde yerlerini konuta verebiliyorlar. İlk başta tarımsal üretim yapmaktansa konuta vermek cazip geliyor. Çünkü tarımsal üretimin de sürdürülebilirliğinin zor olduğu dönemler oluyor. Çünkü üreticilerimiz kuraklık ve girdi maliyetleriyle mücadele ediyorlar. Ama bu konuda biz üreticilerimizin duyarlı olmasını istiyoruz. Bugün tarım arazileri betonlaşınca yarın kendi çocuklarımıza da özellikle tarım mesleğini bırakamıyor olacağız. 2010 yılına göre baktığımızda şu anda tarımsal üretim yapılan verimli tarım alanları yüzde 70 oranında azalmış durumda. Örneğin Konaklı, Avsallar, Payallar, Demirtaş gibi sahil noktalarındaki üretim yerlerini kastediyorum. Şu anda Demirtaş’taki imarlı, imarsız arazilerin yüzde 90’ında tarım yapılıyordu. Şu anda bu senenin başı itibariyle diğer alanların konutla dolması neticesinde Payallar ve Demirtaş’ta da ciddi anlamda konut yapımı başladı. Alanya’da tarım yapılan tüm alanların yüzde 70’i diyemeyiz ama verimli tarım alanları bizim sahil kesimimiz oluyor. Bu sahil kuşağındaki üretimle örneğin, 600 rakımlardaki Çamlıca, Sapadere Mahallesi gibi rakımı yüksek alanlarda verim aynı olmuyor. Yüksek rakımda daha düşük bir verim alınıyor. Bugün Mahmutlar Mahallesi’nde artık tarım yapılacak alan çok çok az kaldı. Demirtaş ve Payallar bölgesi özellikle örtü altı üretimin yoğun olduğu bölgeler. Şu anda sebze seraları sökülüyor ve konuta veriliyor. Bu da ileriki günlerde sebze üretiminde sıkıntılara neden olacak. Bu sıkıntılar hem ülke ekonomisinde hem de aile ekonomilerinde ciddi sıkıntıları beraberinde getirecek. Bu hususta üreticilerimizin buna dikkat ederek aceleyle hareket etmelerini istemiyoruz. Şu anda bir inşaat furyası var. Buna dahil olmaktansa sürdürülebilir şekilde tarımsal üretimin bir tarafında olmalarını rica ediyoruz" dedi.