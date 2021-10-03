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Alanya'da tanınmış otelci koronaya yenik düştü

Alanya'da Hotel Wien Terbilek’in sahibi Eyüp Özyurt koronavirüse yenik düştü.

GÜNDEM 03.10.2021, 16:42 Melike Temir
Alanya'da tanınmış otelci koronaya yenik düştü

Alanya’da Ahmet Tokuş Bulvarı üzeri, Jandarma Sokağı girişindeki Hotel Wien Terbilek’in sahibi Eyüp Özyurt koronavirüse yenik düştü. Geçtiğimiz yıllarda böbrek nakli olan, peçetelerden yaptığı hayvan figürleriyle büyük beğeni toplayan bir sanatçı yönü de bulunan 60 yaşındaki Özyurt’un 2 ay önce Covid-19’a yakalandığı, Alanya’da tedavi gördüğü hastaneden Antalya’ya sevk edildiği, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybettiği bildirildi.

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