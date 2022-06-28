Alanya'da Taksimetre Fiyat Tarifesine Yüzde 40 Zam

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya "Son günlerde ülkemizde akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlardan sonra ilçemizde kullanılan taksimetre fiyat tarifesi artık taksici esnafımızın temel giderlerini bile karşılayamaz bir noktaya ulaşarak, esnafımız artık kontak kapatma noktasına gelmişti. En son tarifemizi 11 Nisan 2022 tarihinde turizm sezonunun başında almamıza rağmen o günkü akaryakıt fiyatları ile haziran ayı başlarındaki akaryakıt fiyatlarındaki artış oranının yaklaşık yüzde 35'e kadar çıkması taksici esnafımızı ciddi anlamda zorlamıştır. Odamızın haziran ayı başında konu ile ilgili Antalya Esnaf Odaları Birlik Başkanlığımız nezdinde yapmış olduğu müracaatlar neticesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi UKOME Genel Kurulu'nca taksimetre fiyat tarifesine yaklaşık yüzde 40’lık bir zam yapılmıştır.

Yeni taksimetre fiyat tarifesine göre açılış 10 TL, kilometre ücreti 14 TL, indi-bindi (kısa mesafe) ücreti 30 TL olmuştur. Yeni tarife ayarları bu hafta içerisinde ilgili servisler tarafından yapılacak olup, taksimetre fiyat tarifesinin tüm esnafımıza hayırlı olmasını dilerim. Taksici esnaflarımızın çalışırken taksimetrelerini açmalarını, kurallara uymalarını ve araçlarına binen müşterilere karşı saygılı, nazik olmaları konusunda basın aracılığı ile bir kez daha uyarıda bulunmak istiyorum" dedi.