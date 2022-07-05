Alanya'da Sürücülere Broşür Dağıtıldı

Alanya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, sürücülerin sürücülerin yaya geçitlerinde ve kavşaklarda yayalara yol vermesi amacıyla hayata geçirilen yayalar için 5 adımda güvenli trafik projesi kapsamında D-400 karayolu üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Araçları durduran ekipler, araç sürücülerine kendileri dahil herkesin birer yaya olduğunu belirterek, “Yaya geçitlerinde yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulaması kapsamında 1.adım yaya yolunda ilerle 2.Adım görünür ol 3.adım trafik ışıklarını takip et 4.adım yaya gecidini kullan 5.adım yola odaklanlanmaları konusunda çağrıda bulundu. Uygulamada durdurulan tur otobüslerinde de sürücü bilgilendirilerek Türkçe broşür verilirken, otobüste bulunan turistlere ise İngilizce ve Rusça olarak hazırlanan broşürler dağıtılarak, yayalar konusunda hassas davranmayan sürücüleri uyarmaları istendi.

Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74’üncü maddesi gereği yaya geçilerinde yavaşlamayan ve geçmekte olan yayalara geçiş hakkını vermeyen sürücülere 888 TL para cezası uygulanacağı belirtildi.