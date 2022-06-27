Flaş HaberGenç Emlakçının Katil Zanlısı Tutuklandı!
Alanya'da Suriyeli Kadın Keserle Saldırdı
Fığla Mahallesi, Hacıgökmen Apartmanı'nda meydana gelen olay saniye saniye görüntülendi
GÜNDEM 27.06.2022, 14:17 Meliha Yılmaz
Apartmanın kapıcısı olduğu bildirilen kadının elinde keserle apartman bahçesindeki kedileri kovaladığı görüntülendi. Kadın, görüntüyü çeken apartman sakinine de saldırdı ve yaraladı. Kadının elinde keserle apartman sakinlerine tehditler savurduğu görüldü. Bu görüntüler hayvanseverleri ve vatandaşları ayağa kaldırdı. Suriyeli kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bizim ülkemizde vergisiz bedavadan 1. Sınıf vatandaş olarak yaşadıkları için yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında o nedenle azıyorlar. 3 saat önce
Bizim ülkemizde bedavadan yaşıyor vergi vermiyor ekmek elden su gölden yedikleri önünde yemedikleri arkalarında onedenle rahat batıyor.artık yetti ülkelerine dönsün kendi topraklarında yaşasınlar
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