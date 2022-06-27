Alanya'da Suriyeli Kadın Keserle Saldırdı

Apartmanın kapıcısı olduğu bildirilen kadının elinde keserle apartman bahçesindeki kedileri kovaladığı görüntülendi. Kadın, görüntüyü çeken apartman sakinine de saldırdı ve yaraladı. Kadının elinde keserle apartman sakinlerine tehditler savurduğu görüldü. Bu görüntüler hayvanseverleri ve vatandaşları ayağa kaldırdı. Suriyeli kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.