Alanya'da Şok Ölüm!

Edinilen bilgiye göre, olay 21 Nisan Çarşamba günü Alanya’nın Yaylalı Mahallesi’nde meydana geldi. Yaylalı Mahallesi’nde ikamet eden Kahraman Büyükkafes (68), sol kolundaki ağrıyı gidermek için ispirto sürdü. Sürdüğü ispirtodan zehirlenen Büyükkafes, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Büyükkafes, bugün saat 04.00 sularında ise yaşamını yitirdi. Büyükkafes’in ölümüne ilişkin cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Büyükkafes’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya’ya gönderildi.