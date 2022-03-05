Alanya'da Şaşkına Çeviren Görüntü!

Alanya'da sabah erken saatlerde Keykubat Plajı’na inen vatandaşlar gözlerine inanamadı. Geçtiğimiz günlerde kıyıya vuran denizanalarından sonra sahil bu defa kıyıya vuran on binlerce canlı deniz salyangozuna sahne oldu. 5 kilometrelik Keykubat ve Galip Dere Plajı’nın sahilinin üçte bire yakın bölümü kıyıya vuran salyangozlarla dolarken bazı duyarlı vatandaşların salyangozları denize attığı gözlendi. 10 yıldır Keykubat Plajı’nda su sporu işletmeciliği yapan Hasan Argani, ilk kez böyle bir dağa olayıyla karşılaştığını ve bu kadar çok salyangozun ilk defa kıyıya vurduğunu belirterek, "Bundan birkaç hafta önce denizanaları kıyıya vurmuştu, son üç gündür çok az sayıda salyangozu kıyıda görmüştüm ama bu sabah binlercesini görünce şaşkına döndüm. Elimden geldiği kadar toplayıp denize yeniden atıyorum" dedi.