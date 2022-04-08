Alanya'da Saray Sil Baştan

Yapımı yılan hikayesine dönen Alanya Belediyesi'nin yeni hizmet binası inşaatında çalışmaların durmasından sonra yüklenici firma yetkilileri ile yapılan enflasyon fark ücreti görüşmeleri ve pazarlıklardan sonuç alınamadı.

Yüklenici firma Erka İnşaat Plan Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne Alanya Belediyesi tarafından verilen ek süre 5 Mayıs 2022 tarihinde doluyor.

'GERİ DÖNÜŞ OLMADI'

Alınan bilgiye göre Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Karamut, şirket yetkililerinden bugüne kadar hiç bir şekilde geri dönüş olmadığını ifade ederken "Ne gelen var ne giden. Verilen süre 5 Mayıs 2022 tarihinde dolacak. O güne kadar çalışmalar başlamazsa ihale iptal edilecek ve yeniden ihaleye çıkacağız. Belediye olarak tüm iyi niyetimizle yardımcı olmaya çalıştık ama karşılığını alamadık. Öyle görünüyor ki bu şirketle devam edemeyeceğiz. İnşaatın tamamlanması için ödeneğimiz hazır, maddi anlamda hiç bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

YAPIMI YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

Bitirilmesi adeta yılan hikayesine dönen ve müteahhit değişiklikleriyle gündeme gelen Alanya Belediyesi hizmet binasının temeli, Oba Mahallesi'nde 9 Aralık 2017 tarihinde atılmıştı. Belediye Başkanı Yücel, o tarihte yaptığı konuşmada "Yaklaşık 70 milyonluk bir yatırım olan belediye hizmet binamızı 16 ay gibi kısa bir sürede tamamlayıp, hizmete açacağız" demişti. Yücel'in verdiği 16 aylık süre 9 Nisan 2019 tarihinde doldu ama belediye hizmet binası bitirilemedi. Yücel, geçtiğimiz 2021 yılında yaptığı açıklamada da 6 ay içerisinde hizmet binasını bitireceğini "Pandemi nedeniyle gecikti. Yılbaşında açacağız" diyerek vurgulamıştı. Ancak 2022 yılbaşında da hizmet binası bitirilemedi. Belediye Başkanı Yücel, 1 Şubat 2022 Salı günü gerçekleşen belediye meclis toplantısında bir kez daha "6 ay içinde bitireceğiz" dedi. Ancak firmanın çekilmiş görüntüsü vermesi nedeniyle bu süre içinde de binanın bitmesi neredeyse imkansız hale geldi.