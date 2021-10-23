Alanya'da saldırgan kadın insanları canından bezdirdi!Alanya'nın Oba Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde yaşayan İran uyruklu kadın, iddiaya göre geceleri elinde bıçakla dolaşıyor. Alkol alan ve çevredeki motosikletleri deviren kadın, kapılara kavanoz fırlatıyor. Alkol aldıktan sonra etrafa sataşan kadını daha önce defalarca şikayet eden apartman sakinleri bir sonuç alamadıklarını ifade ediyor.