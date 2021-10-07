Alanya'da ormanda kaybolan turisti jandarma buldu

Alanya'nın doğal güzelliklerini arkadaşlarından öğrenen alman Bjorne Hofmansen, kendi başına geziye çıktığı ormanda kayıplara karıştı. Yaylalı Mahallesi’nde ihbar üzerine harekete geçen itfaiye ve jandarma ekipleri Hofmansen’i arama çalışması başlattı.

SAATLER SONRA BULUNDU

Susuz kalan ve güçten düşen Bjorne Hofmansen, ekipler tarafından çok geçmeden bulundu. Olayın ardından açıklama yapan Yaylalı Mahalle muhtarı Sait Şahin, “Mahallemizin ormanlık alanında kaybolan Alman vatandaşı Bjorne Hofmansen’i itfaiye ve jandarmanın yardımıyla 2 saatlik uğraş sonucu kurtardık. Geçmiş olsun ekiplerimize sonsuz teşekkürler” dedi.