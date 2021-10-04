Alanya'da öğrencilerden müze gezintisi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), ALTSO MYO Tasarım Bölümü, İç Mekân Tasarımı Programı öğrencileri, Alanya Arkeoloji Müzesi ve Alanya Belediye Tiyatrosuna teknik gezi düzenledi. Öğr. Gör. Serdar Aslan’ın vermiş olduğu Antik Kentler ve Temel Sanat Eğitimi derslerinin kapsamında organize edilen gezi, Arkeolog Gülcan Demir’in Alanya Arkeoloji Müzesinde yer alan eserlerin kronolojik ve detaylı anlatımı yapıldı. Pandemi koşullarına uygun olarak, iki grup halinde yapılan müze gezisinde, öğrencilerin ve akademisyenlerin kültür varlıklarına ilişkin farkındalıkları arttırıldı. Aynı zamanda, antik dönemlere ilişkin uygarlıklar ve geliştirmiş oldukları tasarımlar hakkında kapsamlı bilgiler edinildi.

TİYATRO EKİBİ ZİYARET EDİLDİ

Alanya Arkeoloji Müzesinin ardından, Alanya Belediyesi Alanya Kültür Merkezinde Alanya Belediye Tiyatrosunun 11 Ekim Pazartesi günü prömiyerini yapacağı “Yoldan Çıkan Oyun” adlı tiyatro gösterisinin ekibi ziyaret edildi. Oyunun yönetmeni, Antalya Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Ferdi Dalkılıç, oyun ve özellikle sahne tasarımı ile ilgili bilgileri tasarım bölümü öğrencileri ile paylaştı. Geleceğin iç mekân tasarımcıları, sahne sanatları ve tiyatro oyunlarında tasarlanan mekân kurgularının önemine ilişkin bilgiler edindi.