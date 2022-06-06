Alanya'da Öğrenciler LGS Teri Döktü

1 milyon 236 bin 313, 8'inci sınıf öğrencisine yönelik hazırlık yapılan Liselere Geçiş Sistemi ( LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. Alanya'da da çok sayıda öğrencinin ter döktüğü sınavın ardından tartışmalar ve değerlendirmeler başladı. Sınavın hemen ardından LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Peki, LGS zor muydu, kolay mıydı? Hatalı soru var mı? 2022 LGS’nin geçmiş yıllardan farkı ne? İşte uzmanlardan LGS değerlendirmeleri…

LGS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Eğitimci Salim Ünsal, “Sosyal medyada öğrencilerin verdikleri bilgilere göre geçen yıla oranla matematikte daha az zorlandıklarını, fen ve matematiğin geçen yıllara oranla yapılabilir ve kolay olduğunu, biraz Türkiçe’nin zorlayıcı olduğunu söylüyorlar. İlk izlenimlerimiz bu şekilde. Branş hocalarının bu konuda değerlendirmeleri önemli. Çocukların soruları cevaplarken karşılaştıkları problemler, hangi konularda zorlandıkları gibi yaptıkları bireysel değerledirmeler doğrultusunda ancak değerlendirme yapıyoruz. Geçmiş yıllarda öğrenciler matematikte oldukça zorlanmışlardı. Bu yıl geçen yıllara oranla kolay olduğu yönünde izlenimlerini aldık.” dedi.

LGS'DE HATALI SORU VAR MI?

Eğitimci Onur Soğuk’un da, LGS ile ilgili değerlendirmeleri şu şekilde:

“Geçen yıl ki sınavda özellikle matematik çok zorlamıştı ve matematikten öğrenciler çok düşük netler çıkarmıştı. Düşük netlerle bile fen liselerini bile kazanabilmişlerdi. Bu sınavda biz ölçme ve değerlendirme açısından yalnışlığın giderildiğini görüyoruz. Geçen yıl tek bir branş üzerinden zorluk derecesi yüksek sorular sorulurken, bu sene Türkçe’den de, İngilizce’den de, tarihten de, fenden de, matematikten de, ayırt edici sorular olduğunu gördük. Yani sonuç itibariyle, ölçme ve değerlendirme açısından daha sağlıklı bir sınav oldu diyebiliriz. Zorluk derecesi tüm branşlara yayılmış oldu. Bu sene ile alakalı böyle bir gözlemimiz var. Özellikle matematik öğretmenlerimizden aldığımız yorum, geçen seneye göre kolay olduğu yönünde. Hiç uğraştırmadan hızlı bir şekilde yapılacak soru sayısı fazla. Türkçe soruları yine okuduğunu anlamaya ve yorumlamaya yönelik olan güzel sorulardı. Çalışan öğrencilerin yapabileceği ama ölçen. Bu tip sınavlarda çalışanla çalışmayanın ayırt edilebilmesi için ölçücülük de önemlidir. Benzer soruların Türkçe branşında da olduğunu gördük. Yani sonuç itibariyle geçen yıla göre, daha sağlıklı bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar hatalı soru ile ilgili de bir gözlemimiz yok. “