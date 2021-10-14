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Alanya'da muz hastalıkları ile mücadele programı
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, muz üreticileri için eğitim programı düzenleyeceklerini açıkladı.
GÜNDEM 14.10.2021, 20:15 YEDİ GÜN HABER-2-
Odanın vizyonu gereği tarımsal eğitime çok önem verdiklerini belirten Göktepe, üreticilere katılım çağrısında bulundu. Göktepe, “Muz üreticilerimiz ve muz üretiminde çalışan yardımcı elemanlar için 18 Ekim 2021 Pazartesi saat 10.30’da odamız eğitim salonunda muz yetiştiriciliğinde genel prensipler, gübreleme, hastalık ve zararlarla mücadele yöntemleri hususunda Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün (BATEM) uzman yayımcıları tarafından eğitim verilecek. Kurs sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek. Katılmak isteyen üreticilerimizin (0242) 513 1737 numaralı telefonu arayarak isim yazdırmalarını rica ederim” dedi.
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