Alanya'da Muhasebecilerin Seçimi Sonuçlandı

Bugün yapılan seçimlerde Çağdaş Demokrat Muhasebeciler grubu 174 oy, İhtisas Grubu 174 oy, Alanya Birlik Grubu 95 oy, Meslekte Birlik Grubu 45 oy, Genç Mali Müşavirler Grubu ise 23 oy aldı. Bu sonuçlara göre yönetim kuruluna şu isimler girdi: Emine Genç, Tunahan Oral, Önder Kıvrak, Tevfik Atar, Ümit Demir. Yeni yönetim kendi içinde yeni oda başkanını seçecek.