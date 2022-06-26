Alanya'da Motosiklet Kazası: 1 ölü

Kaza, dün gece 23.30 sıralarında Kestel Mahallesi Alantur mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücü isimleri öğrenilemeyen 37 DE 883 plakalı araç ile 07 MA 8324 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

