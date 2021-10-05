Alanya'da mobil muhasebe hizmeti
Alanya Şoförler Odası, üyeleninin iş ve zaman kaybına uğramaması için mobil muhasebe hizmeti veriyor
GÜNDEM 05.10.2021, 09:51 Melike Temir
Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış, "Odamız Mobil muhasebe hizmetimiz kapsamında; personelimiz Engin DAĞ Taksi duraklarımıza giderek üyelerimizin muhasebe evraklarını duraklarında sisteme işlemekte, böylece üyelerimiz herhangi bir iş ve zaman kaybı yaşamadan faaliyetlerine devam etmektedir. Taksici arkadaşlarımıza ve personelimize teşekkür ederim" dedi
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