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Alanya'da Koronaya Hızlı Tedbir!

Alanya’da pandemi kapsamında hızlı test kitlerinin satışına öncülük eden Global Tercümanlık ve Danışmanlık sahibi Yeminli Tercüman Kemal Değirmenci, vatandaşların bu kitler ile hastane ortamına gitmeden tedbirlerini alabileceklerini ve sevdiklerini koruyabileceklerini belirtti.

GÜNDEM 27.02.2022, 08:06 Meliha Yılmaz
Alanya'da Koronaya Hızlı Tedbir!

Tüm dünyada olduğu gibi Alanya’da da Omicron varyantı sonrası vakalar hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Test alanına giden insanlar, oluşan uzun kuyruklarda negatifse dahi pozitif olma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu kapsamda Alanya’da hızlı tanı kiti konusunda öncülük yapan ve satışlara devam eden Global Tercümanlık ve Danışmanlık sahibi Yeminli Tercüman Kemal Değirmenci açıklamalarda bulundu.

‘VAKİT KAYBETMEDEN TEDBİRLERİNİ ALABİLİRLER’

Vatandaşların en ufak bir riskte evlerinde hızlı tanı kitleri ile tedbirlerini alabileceklerini belirten Değirmenci, “Bu kitler, kendisini hafif de olsa hasta hisseden insanların hemen tedbir alabilmesi için çok önemli. Günübirlik seyahat, iş toplantısı, düğün gibi organizasyonlara katıldıysanız bu kitler ile kendinizi test edebilirsiniz. Çünkü ne yazık ki bazı insanlar son evereyi bekliyor. Hem kendileri ağırlaşıyor hem de birçok kişiye bulaştırıyorlar” dedi.

‘ YÜZDE 97 ORANINDA DOĞRU SONUÇ’

Bugüne kadar kiti satın alan kişilerin sonuçlarının hep doğru çıktığını belirten Değirmenci, “Avrupa’da şu an çoğu insan yanında sanki vitamin taşıyormuş gibi bu kitleri taşıyor. Testlerimizin doğruluk oranı yüzde 97. Bugüne kadar satın alan hiçbir müşterimizi de yanıltmadı ve sonuçlar hep doğru çıktı. Ancak tabii negatif çıktığı halde semptomu devam eden ve kafasında soru işareti olan kişilere hastaneye gitmelerini de öneriyoruz. Test kitlerine sosyal medya hesabımız üzerinden ve Vergi Dairesi karşısındaki Global Tercümanlık’tan erişebilirsiniz” şeklinde konuştu.

‘ÖLÜM ORANLARI DAHA AZ OLABİLİRDİ’

Kitlerin pandeminin arttığı dönemden itibaren yaygınlaşması gerektiğini hatırlatan Değirmenci, “ Biz pandeminin ilk dönemi itibari ile onay almak için Sağlık Bakanlığı’ndaki görüşmelerimize başladık. Dediğim gibi Avrupa’da bu yöntem daha çok yaygınlaştı ve vaka sayılarının kontrole alınmasında bu hızlı tanı kitleri etkili oldu. Türkiye’de de yaygınlaştırabilseydik ölüm oranlarını azaltabilirdik. Bu süreçten sonra bilinçlenmenin artması ile tedbirlerin de artacağını düşünüyoruz. Bizim gibi hızlı tanı kitlerinin sorumluluğunu alan birçok firma var ancak kitleri satın alan insan sayısı henüz çok az. Bunu yaygınlaştırmalıyız” diye konuştu.

‘HIZLI TANI KİTİ İLE TEDBİRİMİZİ ERKENDEN ALDIK’

Kullanıcılar da hızlı test kitleri ile koronavirüs pozitif olduklarını öğrendiklerini belirterek şunları söyledi: “İşimiz gereği birçok iş toplantısına ve kalabalığa katılmak durumunda kalıyoruz. Hiçbir semptomumuz olmadığı halde hızlı test kiti sayesinde pozitif olduğumuzu öğrendik. Yine de tedbir amaçlı hastanedeki testimizi yaptırdık ve sonuç değişmedi. Hızlı test kitleri kesin sonuç veriyor. Onun sayesinde tedbirimizi erken aldık ve kimseye hastalığı geçirmeden kendimizi evimizde karantinaya aldık.”

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