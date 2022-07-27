Alanya'da Korkutan Kaza: 1 Yaralı
Gazipaşa’da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Yeni Mahalle, Rıza Büyükakça Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D400 Karayolu’ndan Yeni Mahalle istikametine dönen ve Rıza Büyükakça Caddesi’nde seyir halinde olan Zihni Y. idaresindeki 07 US 690 plakalı motosiklet, Gazipaşa Nüfus Müdürlüğü önünden Rıza Büyükakça Caddesi’ne çıkmak isteyen Mehmet K. idaresindeki 07 UD 650 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle parke zemine düşen motosiklet sürücüsü kazada yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alınan ihbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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