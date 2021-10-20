Alanya'da Kooperatif Market açıldı  

Alanya’da da Tarım Kredi Kooperatifi marketinin açılışı gerçekleştirildi. Kadıpaşa Mahallesi’ndeki marketin açılışına Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Tarım Kredi Kooperatifi Antalya Bölge Birliği Müdürü Yakup Kasal, Alanya Tarım Kredi Kooperatifi Müdür Yardımcısı Feyzullah Demirlenk, Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri, Alanya Müftüsü İhsan İlhan katıldılar. İlhan'ın yaptırdığı toplu duanın ardından kurdele kesilerek marketin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından marketi MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu da ziyaret ettiler. Öte yandan Alanya merkezinde 4 tane daha Tarım Kredi Kooperatifi marketinin açılacağı öğrenildi.