Alanya'da kimsesiz vatandaşa ALKOD sahip çıktı
Alanya'da 6 aydır sokakta yaşayan kimsesiz Cevdet Gülakman adlı vatandaşa, Alanya'nın derneği ALKOD'un başkanı Ömer Göker ve yönetiminden yardım eli uzandı
Alanya sokaklarında yaşam mücadelesi veren 70 yaşındaki kimsesiz Cevdet Gülakman'la ilgili harekete geçen ALKOD (Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği) Başkanı Ömer Göker ve yönetimi, önce kimliği olmayan Gülakman'a kimlik çıkarttı. Ardından Gülakman'ın temizlik, giyim ve yaşam malzemelerini temin eden Göker ve yönetimi, fıtık rahatsızlığına ilişkin de tedavi başlattılar. Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla kimsesiz vatandaşın genel sağlık sigortasını yaptıran, ayrıca 65 yaş maaşı bağlatan ALKOD yönetimi, son olarak ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden huzurevinde kalabilmesi için gerekli raporu aldılar. ALKOD Başkanı Ömer Göker, ALKOD Başkan Yardımcısı Hadi Cantemur ile birlikte mutlu sona dün imza attı. Göker ve Cantemur, Cevdet Gülakman'ı Antalya'ya götürerek Özel Asmalı Konak Huzurevi'ne yerleştirdiler. Göker ve Cantemur ile Gülakman'ın vedalaşmaları sırasında duygu dolu anlar yaşandı.
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