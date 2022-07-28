Alanya'da Keşfedildi! Dünyada Eşi Ve Benzeri Yok

Alanya’daki Syedra Antik Kenti'nde kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ve desteği ile Doç. Dr. Ertuğ Ergürer'in başkanlığında devam ediyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, yaptığı açıklamada bu sene Alanya Belediyesi’nin de destek verdiği çalışmalarda 2019 yılından bu yana önemli bir ilerleme kaydettiklerini belirtti.

‘BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK MOZAİKLER İÇİNDE YER ALIYOR’

3 yıllık süreçte sanatsal ve arkeolojik anlamda önemli eserlerle karşılaştıklarını belirten Ergürer açıklamasında, “Bu sene Alanya Belediyesi’nin de büyük destek gösterdiği kazılar 4’üncü sezonundadır. Kentin en dikkat çekici yapılarından biri çok iyi korunmuş olan Roma Hamamı’dır. 2019 yılında hamam içindeki frigidarium bölümünde Herakles’in 12 işinin betimlendiği mozaik bulunmuştur. Mitolojide kahramanlıklarıyla nam salmış Herakles’in, Megara’dan olma çocuklarını bir cinnet anında öldürdüğü ve bu olayın kefareti olarak da kuzeni Eurystheus’un emriyle 12 işini yerine getirdiği bilinmekte. Herakles’in 12 işinin anlatıldığı taban mozaiği 7.9 metre genişliğe ve 21.91 metre uzunluğa sahip. Ölçüleri itibariyle bölgedeki en büyük mozaikler içerisinde yer almaktadır. Herakles’in tüm işlerinin tek bir pano üzerine betimlendiği Syedra mozaiğini, gerek Kilikya gerekse diğer bölgelerde eşine henüz rastlanmayan nadir örneklerden biri olarak görülmektedir. Mozaikler MS 2. yüzyıl sonlarına tarihlenmektedir. Vehbi Koç Vakfı desteği ile kentte güvenlik kameraları da kurulmuştur. Her yıl güvenlik için çalışmalar sürmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün desteği ile restorasyon ve konservasyon çalışmaları için proje çalışması başlatılmıştır. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra mozaikler sergilenecektir” dedi.

‘DAHA ÇOK EŞİ BULUNMAYAN ESERLERİN ÇIKACAĞINA İNANIYORUM’

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, bu mitolojik sahnenin işlendiği böyle bir mozaiği daha önce görmediklerini ifade etti. Bizleri oldukça sevindiren bu gelişme, bölgemizin tarih zenginliğini bir kez daha hatırlattı. M.S. 2. yüzyılda yapıldığı düşünülen bu mozaiğin, bugüne kadar iyi derecede kalması da büyük şans. Kazı devam ettikçe, o dönemin medeniyetine dair, çok daha fazla örnek ve eşi bulunmaz eserler bulunacağına inanıyorum. Bu eserleri gün ışığına çıkaran ve Alanya’nın tarihi ve kültürel zenginliğine katkıda bulunan Sayın Ertuğ Ergürer ve ekibine sonsuz teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

‘ALANYA’DAKİ ARTI DEĞER İÇİN ÖNEMLİ’

Aynı zamanda ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi acenteci Cengiz Topçu ise “Genelde Antalya bölgesi tarihin akışı içinde bir çok uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir bölge. Alanya da konumu itibariyle bundan fazlasıyla payını almış. Son on yıllarda yapılan kazı çalışmalarında bunun da örneklerini görüyoruz. Özellikle tarihin bilinmeyen yönlerinin ortaya çıkması ve bölgemize artı değer katması için Syedra Antik Kenti’nde yapılan bu çalışmalar önemli. Burada altının çizilmesi gereken esas konu bu çalışmalara sağladığımız katkının ve sürekliliğinin burada yaşayanların desteğiyle artması. Bu çalışmalar hızlandıkça farklı ve tarihi açıdan önemli olan eserleri ortaya çıkaracağı gibi Alanya’nın geçmişinin çok daha eskilere dayanmasının yanı sıra, tarihi zenginliğine de katkı sağlayacak. Bu yönüyle daha fazla konuşulur olacaktır. Her zaman söylediğimiz gibi tarihi eserlerin bulunduğu yerde sergilenmesi aslında tarihe ve bölgeye karşı bir yükümlülüktür ve bu şekilde kazandığı anlam daha fazladır. Hem Alanyalılar için yaşadığı yeri hem de bölgeyi ziyarete gelenler içinde bölgenin tarihini bilmek açısından değerlidir” ifadelerini kullandı.