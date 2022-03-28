Alanya'da Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı!

Kaza, akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi eski çöplük bölgesi olarak bilinen yolda meydana geldi. Sabri Kayabaşı idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet uçurumdan çalılık alana yuvarlandı. Kaza yaralanan sürücü Kayabaş ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Burada tedaviye alınan Kayabaşı'n hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.