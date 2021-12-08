Alanya'da Kamyon Uçurumdan Yuvarlandı!

Kaza Alanya'nın Yaylakonak Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kamyon içerisinde çok sayıda büyükbaş hayvan ile uçuruma yuvarlandı. Kazada 25 hayvan vinç yardımıyla kurtarılırken, 1 büyükbaş hayvan telef oldu. Kamyon sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.