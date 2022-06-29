Alanya'da Kaçırılan Genç Kız Bulundu!

Edinilen son dakika bilgisine göre, Alanya'da daha önce kaybolan Melike Alanay, Konaklı Mahallesi'nde bulundu. Ağabey Hilmi Alanay, kız kardeşinin izine rastladıklarını ve bu sırada Konaklı Mahallesi'nde bir bekçinin dikkati sayesinde Melike'nin bulunduğunu açıkladı. Onu alıkoyduğu düşünülen Yunus Ö. ise gözaltına alınarak karakola götürüldü.

ACILI AİLE ENDİŞELİ

Ağabey Hilmi Alanay, yaptığı açıklamada, "Bu adam daha önce serbest bırakıldı. Elini kolunu sallayarak sokakta dolaşıyordu. Sadece kardeşimin canını değil birçok kızın canını yaktı. Yine serbest kalırsa yine aynı şeyleri yaşamaktan endişe ediyoruz" dedi.

"YAYLADAN KAÇIRILDI"

7 ay önce Esra Erol'un bulduğu Melike, geçtiğimiz Perşembe günü Çayarası Mevkii'nde ailesinin kısa bir süre yanından ayrılmasıyla ortadan kayboldu. Melike'nin ağabeyi Hilmi Alanay, "Kız kardeşimi ve ailemi muhtemelen takip ettiler. Yine aynı şahsın kaçırdığını düşünüyoruz. Melike'nin can güvenliğinden endişe ediyoruz. Bu şahsın sokakta elini kolunu sallayarak gezmesine dayanamıyoruz." diyerek isyan etti. Çaresiz ağabey, yetkililerden yardım istedi.

13 KASIM'DA DA KAYBOLMUŞTU

Alanya'da bir kreşte çalışan ve 13 Kasım'da işten eve dönmeyen Melike Alanay, ailesini endişelendirmişti. Melike'nin eve gelmemesi üzerine kızlarını aramaya başlayan aile, Melike'nin Yunus Ö. isimli şahıs ile kaçtığını öğrenmişti. Kızlarının alıkonulduğu mahallede araştırmaya başlayan Alanay ailesi, Melike ile görüştürülmemeleri üzerine Esra Erol'da programına başvurmuştu. Yunus Ö. ile ilgili gerçekler ise Esra Erol'da programında ortaya çıkmıştı. Yunus Ö.'nün evli ve bir çocuk sahibi olduğunu öğrenilmişti. Melike programa katılarak pişman olduğunu ve Yunus Ö.'nün kendisine yalan söylediğini belirtmişti. Canlı yayında duygusal anlar yaşanırken Melike, Yunus Ö.'nün evli olduğunu bilmediğini hatta adını Kerem olarak bildiğini söylemişti.