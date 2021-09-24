Alanya'da kaçakla mücadele sürüyor

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi üzerindeki bir iş yerinde piyasaya kaçak elektronik sigara ve likit sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, 101 adet elektronik sigara ve 673 adet elektronik sigara likiti ele geçirdi. Olayla ilgili S.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezinde hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmekten işlem yapılan şüpheli savcılık talimatıyla serbest kaldı.