Alanya'da Kaçak Tütün Operasyonu

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, Cikcilli Mahallesi'ndeki bir iş yeri ve deposunda piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, 300 kilogram kaçak tütün ve kaçak tütünle doldurulmuş 9 bin 800 adet makaron ve 500 gram kaçak nargile tütünü ele geçirirken olayla ilgili M. T. (48) isimli şüpheli gözaltına alındı. Hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmekten işlem yapılan M. T. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.