Alanya'da Kaçak İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede kaçak içki olduğunun bilgisine ulaşarak harekete geçti. Ekipler yaptıklarını teknik ve fiziki takibin ardından Oba ve Konaklı Mahalle'sinde bulunan 2 ayrı işletmeye baskın düzenledi. Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilerinin de destek verdiği baskınlarda toplam 5 bin 236 şişe kaç içki ele geçirilirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan K. B. hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı.