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'Alanya'da İzni Bir An Önce İptal Edilmeli'
Alanya’da son günlerde sayısı hızlı bir şekilde artan ‘bin bin’ isimli araçlara Şoförler Odası Başkan Adayı ve Fahri Trafik Müfettişi görevini sürdüren Ali Akkaya tepki gösterdi
GÜNDEM 10.01.2022, 00:00 Meliha Yılmaz
Aynı zamanda Fahri Trafik Müfettişi olan Akkaya, “Sayın Alanya Belediye Başkanım, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın Kaymakamım Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, son günlerde mantar gibi türeyen ve kaldırımdan mı? Taşıt yolundan mı? gideceği belli olmayan bu taşıtlar trafik güvenliği açısından büyük tehlike yaratmaktadır. Karayolları trafik kanunu çerçevesinde görevli bir Fahri Trafik Müfettişi olarak, görüşüm hem yaya, hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan bu taşıtlara iznin biran önce iptal edilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı
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