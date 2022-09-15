Alanya'da 'İşgalci İmam'
Alanya’nın en kalabalık mahallesi Mahmutlar ’da bulunan Yarderesi Camisi İmamı S.F.Ş. hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Cami imamının cami alanının yanı sıra cami yanındaki hazineye ait arazilerde de avokado ve zeytin tarımı yaptığı ileri sürüldü.
Mahmutlar Mahallesi, Yarderesi Camisi İmamı S.F.Ş’nin yaklaşık 10 yıldır Yarderesi Camisi alanı ile cami yanındaki hazineye ait araziyi işgal ettiği iddia edildi.
İmam S.F.Ş'nin yaklaşık 4 dönüm hazine arazisini işgal ettiği, burada avokado ve zeytin tarımı yaptığı iddia edildi.
İmamın, hazine arazilerindeki tarımdan uzun zamandır gelir elde ettiği, bu gelirin nasıl kullanıldığının da bilinmediği ileri sürüldü.
Mahmutların Yarderesi Mevkii sakinleri de imam S.F.Ş’nin iki araziyi de yıllardır kullandığını belirterek "İmamımız buralarda ekim dikim yapıyor. 4 dönüme yakın alanda zeytin ağaçları mevcut. İmamın ektiği zeytin, avokado ve diğer ağaçlardan elde ettiği geliri nasıl kullandığını bilmiyoruz" dediler.
'İMAR YOLUNA DA AĞAÇ DİKTİ' İDDİASI
Yarderesi Cami İmamı S.F.Ş’nin, bu arazilerin içinden geçen yolu da işgal ettiğini belirten bir vatandaş "İmarlı, kamuya ait yola da yeni ağaçlar dikti. Alanya Müftülüğü ‘nü göreve davet ediyoruz" dedi.
Yeni Alanya, iddiaların odağındaki imam S.F.Ş'ye ulaşmak ve bu iddiaları sormak için Alanya Müftülüğünden telefon numarasını talep etti. Bir Müftülük görevlisi "İmam arkadaşlarımızın telefon numaralarını veremiyoruz. İmam S.F.Ş. şu anda rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatıyor" bilgisini verdi.
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Mahmutlar Yarderesi Cami imamı ile ilgili basında yer alan haberler tamamıyla asılsızdır. Bu alan bilindiği gibi hazine arazisidir. Caminin cemaatleri cami bitişiğinde bulunan alana zeytin portakal ve limon ekerek hem park haline getirmiş hem de ürünleri cami yararına değerlendi yıllarca. Milli emlak buradaki hazine arazisi üzerindeki yeşil örtüyü görünce ercimisil almak için caminin imamının muhatap alacağını açılar. Çünkü böyle okul ve cami gibi alanların sorumlusu müdür ve imamlardır. Kirası da camiden gelen gelir ile ödenir. Taki rantiyeciler bu hazine arazisine çökene kadar hiç bir sorun yoktur. Alanya belediyesinden bir meclis üyesi yine aynı kurumdan imar çalışanı bu yere göz dikene kadar. Belediye başkanın haberi olmadan bu hazine arazisi üzerine 1300 artı 700 metrekare inşaat ruhsatı alırlar. Bu işi Mahmutlar halkı duyunca Başkan Yücel inceleme başlatır. Buradan yer başka yere kayar ama hukukien yeri rantiyeciler kapar. Rantiyeciler imama sen biz ihbar ettin ekmeğimizden ettin bizde seni memurluktan edeceğiz diye cimere şikayet ederler. olmadı basına imam mala çöktü haberi sızdırırlar. Mahmutlar halkı haksızlığa karşıdır. Aylarca bu konu üzerinde Mahmutlar post gazetesi ve Mahmutlar Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı olarak takip ediyoruz. Siyasetciler ve Rantiyeciler KİRLİ elinizi MAHMUTLARIMIZIN ÜZERİNDEN ÇEKİN LÜTFEN.