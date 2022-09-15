Alanya'da 'İşgalci İmam'

Mahmutlar Mahallesi, Yarderesi Camisi İmamı S.F.Ş’nin yaklaşık 10 yıldır Yarderesi Camisi alanı ile cami yanındaki hazineye ait araziyi işgal ettiği iddia edildi.

İmam S.F.Ş'nin yaklaşık 4 dönüm hazine arazisini işgal ettiği, burada avokado ve zeytin tarımı yaptığı iddia edildi.

İmamın, hazine arazilerindeki tarımdan uzun zamandır gelir elde ettiği, bu gelirin nasıl kullanıldığının da bilinmediği ileri sürüldü.

Mahmutların Yarderesi Mevkii sakinleri de imam S.F.Ş’nin iki araziyi de yıllardır kullandığını belirterek "İmamımız buralarda ekim dikim yapıyor. 4 dönüme yakın alanda zeytin ağaçları mevcut. İmamın ektiği zeytin, avokado ve diğer ağaçlardan elde ettiği geliri nasıl kullandığını bilmiyoruz" dediler.

'İMAR YOLUNA DA AĞAÇ DİKTİ' İDDİASI

Yarderesi Cami İmamı S.F.Ş’nin, bu arazilerin içinden geçen yolu da işgal ettiğini belirten bir vatandaş "İmarlı, kamuya ait yola da yeni ağaçlar dikti. Alanya Müftülüğü ‘nü göreve davet ediyoruz" dedi.

Yeni Alanya, iddiaların odağındaki imam S.F.Ş'ye ulaşmak ve bu iddiaları sormak için Alanya Müftülüğünden telefon numarasını talep etti. Bir Müftülük görevlisi "İmam arkadaşlarımızın telefon numaralarını veremiyoruz. İmam S.F.Ş. şu anda rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatıyor" bilgisini verdi.