Alanya'da İlaç Fiyatlarına Yüzde 37 Zam!

Son dönemde üst üste gelen zamlardan ilaçlar da nasibini aldı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tüm ilaçlara zam geldiği açıklandı. Euro kurunun güncellenmesiyle tüm ilaç fiyatlarının yüzde 37,43 oranında yükseldiği ifade edildi. Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 Euro değerinin 4,5786 TL’den 6,2925 TL’ye yükseltildiği bildirildi. Alanya’da uzun yıllardır eczacılık yapan Hayat Eczanesi Sahibi Türker Babalık, yeni ilaç fiyatlandırmasını Dim TV’ye değerlendirdi. Babalık, “Her yıl Şubat ayında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu zamlı tarifeyi açıklıyor. Geçen yıl ilaçlara yüzde 20.9 zam gelmişti bu yıl ise 37,43 oranında zam geldi. Bazı vatandaşlar yapılan zamma tepki gösterse de bazı vatandaşlar diğer ürünlere gelen zamlara kıyasla fiyatları makul buldu” dedi.

İşte en çok kullanılan ilaçların zamlı fiyatları;

İLAÇ ÖNCEKİ FİYAT (TL) ŞİMDİKİ FİYAT (TL)

Parol: 6,06 8,30

Vermidon: 7,10 9,75

Aspirin: 13,30 18,30

Aferin: 11,37 15,61

Vicks: 11,37 47,65

Tylol Hot: 47,46 67, 97

Rennie: 21,90 30,10

Kreval: 15,88 21,77