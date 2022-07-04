Alanya'da İhmal İsyanı

Alanya'nın Aliefendi Mahallesi'nde yaşayanlar, çıkan orman yangınlarının eskiyen elektrik direkleri ve telleri nedeniyle gerçekleştiğini belirtip yetkilileri göreve davet etti. Cumartesi günü yaşanan korkulu anlarda yangına isyan eden mahalle sakinlerinden bölgede CHaber olarak tanınan fahri gazeteci Caner Kırbaş, son 2 yılda 6 defa elektrik tellerinin birbirine temas etmesiyle yangın çıktığını belirtti. Kırbaş "Yaz aylarında rüzgarlı havalarda gece gündüz hep yangın çıkıyor. Bazılarını vatandaşlar itfaiyeye gerek kalmadan kendi imkanlarıyla söndürüyor. Ama gece yarısında çıkan yangınlarda itfaiyeler seferber oluyor. Ormanlar, evler ve içindeki canlılar yanıyor. Çok eski olan ve çürümüş ağaç direkler yüzünden çıkıyor bu yangınlar. Her yıl televizyon ve gazetelerde gündem olmasına rağmen TEDAŞ Alanya'nın umurunda bile olmuyor” dedi.

DİREKLER BAŞKA YERE GİTTİ

Mahallelerindeki ağaç direklerin 2021'de demir direklerle değiştirilmesi için ihale yapıldığını ve ihaleyi alan müteahhit firmanın Aliefendi Mahallesi’nin ağaç direklerini aşağıdan yukarı doğru değiştirmeye başladığını anlatan Kırbaş, “Sadece göz boyama yaparak çok az bir kısmını değiştirdiler. Ama yangın çıkan yerlerdeki direklere hiç dokunmadılar. Bu sırada demir direkleri köyün belli yerlerine yığdılar. Ayrıca köyün okulunu şantiye olarak kullanmaya başladılar. Ama yığdıkları direkleri vinçlerle taşıyarak başka köylerin direklerini değiştirmeye başladılar. Aliefendi Mahallesi’nin direklerini değiştirmeden sırra kadem bastılar” diye konuştu.

BAŞVURMADIĞIMIZ MERCİİ KALMADI

Kırbaş, bir yıldır başvurmadıkları mercii kalmadığını belirterek “4 defa CİMER’e başvurumuz var, 2 defa EPDK’ya başvuru yaptık. İnceleme ve araştırma müfettişleri gönderdiler. Geçen hafta başka köylere taşıdıkları demir direklerden bir kısmını geri getirdiler ama henüz bir çalışma yapılmadı. Ama yine yangınlar çıkmaya devam ediyor. Buradan tekrar sesleniyoruz; ihaleye verdiğiniz işi niye takip etmiyorsunuz? Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz, bırakmayacağız, ensenizdeyiz. Alanya TEDAŞ Müdürü, görevini yap" sözleriyle tepkisini dile getirdi.