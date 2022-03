Alanya'da Hızlı Tren Şoku Yaşanıyor

Alanya’da da heyecanla beklenen İstanbul-Eskişehir- Antalya Hızlı Tren Hattı’nın etüt çalışmaları tamamlandı. Hat ile ilgili paylaşılan güncel harita üzerinde daha önce birçok kez söz verilen Alanya hattı kaldırıldı. Proje kapsamında Isparta ve Burdur için ayrı ayrı hat olması ve projede Alanya’nın geçmemesi hayal kırıklığına neden oldu. Alanya’nın turizm açısından daha çok dikkat çeken bir destinasyon olduğuna vurgu yapan sektör ve siyasi parti temsilcileri, bu konuda Alanya’nın hakkının yendiğini belirttiler.

‘BURDUR-ANTALYA KESİMİ İKİ HAT OLARAK PROJELENDİRİLDİ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Eskişehir-Antalya hızlı demiryolu projesinde ÇED süreci tamamlandı ve hazırlanan rapor şubat ayı sonunda yayınlandı. Etüt çalışmalarına göre demiryolu hattı, Eskişehir’den başlıyor, Afyonkarahisar ve Burdur üzerinden Antalya’ya ulaşıyor. Zafer Havalimanı da dahil edildiğinde projenin toplam uzunluğu 524 kilometreyi buluyor. Proje 3 kesimden oluşuyor ve ilk kesim Eskişehir ile Afyonkarahisar arasında yer alıyor. Eskişehir-İstanbul yüksek hızlı tren hattından ayrılan demiryolu, Tepebaşı ilçesini geçtikten sonra Kütahya iline giriyor. Güzergah daha sonra Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine doğru ilerliyor. Demiryolu hattı Afyonkrahisar’da Ankara, İzmir hızlı tren hattına bağlanıyor. Bir süre bu güzergahta seyrettikten sonra Afyonkarahisar-Burdur kesimine geçiyor. Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesinden başlayan ikinci kesim Sandıklı ilçesinden geçip, Kızılören’e doğru ilerliyor. Dinar ilçesine gelen hızlı tren hattı Isparta ili Keçiborlu ilçesine de girerek geçiyor. Eskişehir-Antalya hızlı tren hattının son kesimi ise Burdur’dan başlıyor ve Antalya’da sonlanıyor. Burdur-Antalya kesimi iki hat olarak projelendirildi. İlk hat, Isparta-Bucak-Antalya arasında. Diğer hat ise Burdur-Bucak hattı olarak isimlendiriliyor. Dinar makasından ayrılan konvansiyonel demir yolu hattı sırasıyla, Keçiboru ve Gümüşgün güzergahlarını takip ediyor ve daha sonra Burdur ve Isparta yönlerine ayrılıyor. Burdur yönüne giden hat Burdur şehir merkezindeki istasyonda son buluyor. Isparta yönüne giden diğer hat ise Bozanönü istasyonundan makasla ayrılarak Iğdır, Isparta ve Antalya yönüne doğru ilerliyor. Proje kapsamında 104 adet üst geçit ve 349 adet alt geçit yapılması planlanıyor. Hattın hizmete alınabilemesi için 69 tünel, 36 köprü ve 18 viyadüğün inşa edilmesi gerekiyor. Güzergah boyunca 11 istasyonun yapılacağı görülüyor. Eskişehir-Antalya Hızlı Tren Projesi tamamlandığında İstanbul ile Antalya arasında kesintisiz hızlı tren seyahati yapmak mümkün olacak. Ankara’dan Antalya’ya hızlı tren seferlerinin de düzenlenmesi planlanıyor. Antalya-Eskişehir hattı tamamlandığında, Akdeniz’den Antalya ve İstanbul ve Ankara yönünde yük taşımacılığı da güvenli ve hızlı bir şekilde yapılmış olacak.

‘ALANYA’YA YAPILAN HAKSIZLIK BİR AN ÖNCE ANLAŞILMALI’

Konuyla ilgili Yeni Alanya’ya özel açıklamalarda bulunan ALTİD ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “İstanbul-Eskişehir-Antalya hızlı tren hattının etütleri tamamlandı. Ancak projeninin başlangıcında bizleri çok sevindiren planlar değişti ve Alanya’ya uzanan tali hat kaldırıldı. Isparta ve Burdur’a uzanan hatlar yerini korurken, Alanya hattının kaldırılması hayret verici bir gelişme. Alanya hem nüfusu, hem ekonomiye kazandırdıkları ile bir çok ilin önüne geçen bir ilçe. Turizmdeki önemi tartışma götürmez bir gerçek. Buna rağmen yurtiçi erişimimizin sınırlandırılması bizleri üzdü. Oysa ki iç turizmde hakettiğimiz ilerlemeyi hızlı tren hattının hayata geçmesi ile gerçekleştirebilirdik. Yurtdışından gelen turistler, İstanbul üzerinden Alanya’ya daha kolay gelebilirlerdi. İlgili kişilerin ve kurumların konuyu bir kez daha değerlendirmesini rica ediyorum. Alanya’ya haksızlık yapıldığı umarım anlaşılır" dedi.

‘MERKEZİ HÜKÜMET ALANYA’YA ŞAŞI BAKIYOR’

CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “İstanbul- Eskişehir-Antalya Hızlı Tren Hattı Burdur’a, Afyonkarahisar’a, Antalya'ya geliyor. Ancak ne yazık ki Alanya’daki hat iptal oluyor. Öncelikle şunu söyleyelim, gerçekten Alanya’mız hem turizme çok büyük bir katkı sağlayan, aynı zamanda da tarımsal faaliyetleriyle ülkemizin katma değerine müthiş değerler katan bir ilçemiz. İlçe diyoruz ancak birçok ilden de büyük bir yerleşim merkeziyiz. Buradaki hızlı tren hattının iptal olması, merkezi hükümetin Alanya’mıza şaşı baktığını gösteriyor. Bakınız, doğalgaz bir türlü getirilmedi, getirilemedi. Hala sürüncemede. Alanya’ya gelecek olan hızlı tren hattının sadece Alanya’ya değil, GZP Alanya Havalimanı ile birleştirilmesi ve yabancı misafirlerimizin Gazipaşa’dan İstanbul’a kadar rahat bir şekilde seyahat etmelerininin sağlanabileceğini düşünüyorum. Özellikle bu akaryakıt ve elektrik zammından sonra elzem olmuştur. Ama ne yazık ki her şeyde olduğu gibi il konusundan tutun, doğalgaz konusuna kadar, merkezi hükümet şu an Alanya’ya şaşı bakmakta. Dolayısıyla biz bunu şahsım ve partimiz olarak kınıyoruz. Alanya bunu hak etmiyor. Alanya, bu tür büyük yatırımları hak ediyor. Dolayısıyla bir an önce yetkililerden Alanya’nın hızlı tren hattı içerisinde, Gazipaşa Havalimanı arasındaki bağlantısının sağlanmasını isteriz. Bu hem ülkemiz için hem de bölgemiz için çok faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

‘BİZLER ÜMİT SATMAYACAK, İCRAAT YAPACAĞIZ’

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan ise “Alanya ve Antalya, tarım, turizm, inşaat ve sanayi ile ülke ekonomisine milyar dolarlar kazandıran bölgelerimiz. 20 yıldır iktidarda olan AK Parti yetkilileri, her seçim öncesi Alanya’nın il olması mevzusunu ve yeni çevre yolu projesini gündeme getirir. Seçmenin ağzına bir parmak bal çalarlar ve oyları alırlar. Bir sonraki seçime kadar bu konularda kapak kaldırmazlar. Seçimlere 1 yıl kala geçtiğimiz günlerde Alanya’nın il olması konusunu gündeme getirdiler. Son günlerde yine, Antalya-Alanya arasındaki yeni çevre yolundan bahsediyorlar. Yıllardır ülke ekonomisine milyar dolarlar sağlayan Alanya’ya üvey evlat muamelesi yapan iktidara, halk sandıkta gereken dersi verecektir. Allah’ın izni, milletimizin teveccühü ile İYİ Parti iktidarında memleketin öncelikleri esas alınarak milletin ihtiyacı olan hizmetler layıkıyla yapılacaktır. Bizler ümit satmayacağız, icraat yapacağız" ifadelerini kullandı.