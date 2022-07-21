Flaş HaberAntalya’da Sahte Alkol Can Aldı
Alanya'da Herkesi Şaşırtan Görüntü!
Alanya'da koltuk değneği ile otobüse binen bir ayağı alçılı genç yolcu kimselere aldırmadan ayaktaki yolcuların eliyle tutunduğu alana tırmandı. Yolcu tırmanmasının ardından ayaklarını uzattı.
GÜNDEM 21.07.2022, 22:46 Zeynep Oktay
Mahmutlar-Alanya güzergahında çalışan halk otobüsüne binen gencin yaptıkları şaşkınlık yarattı. Bir ayağı alçılı olan genç yolcu, otobüstekilere aldırış etmeden ayakta seyahat eden yolcuların eliyle tutunduğu bölüme tırmanarak burada ayaklarını uzattı.
Bu sırada otobüste yolcu olarak bulunan Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Kayhan, "Bunu da gördük ya. Mahmutlar-Alanya arası toplu taşımada ücretsiz şov. Bir de ayağı alçılı ve de iki koltuk değneği ile bindi. Ayakları sağlam olsa otobüsün üstünde gösteri yapacaktı. Yolcular ve şoförün uyarısını bile hiç dinlemedi" dedi.
32
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0