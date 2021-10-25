Flaş HaberÜnlü turizmcinin acı günü
Alanya'da hem damadını hem kızını kaybetti
Alanya’nın tanınmış isimlerinden Tevfik Hacıhamdioğlu, Covid-19'dan geçen yıl damadını kaybetmişti. Hacıhamdioğlu, bugün de kızını aynı hastalıktan kaybettiği öğrenildi.
GÜNDEM 25.10.2021, 19:49 YEDİ GÜN HABER-2-
Acı haberi, Alanya’nın tanınmış eğitimci yazarlarından Oğuz Korum verdi. Korum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Tevfik Hacıhamdioğlu. Yazdığı Alanya Folkloru isimli kitapla Alanya kültürünün anıt isimlerindendir. Birkaç yıldır alzheimer hastalığından yatalak, ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Ne acıdır ki bir yıl önce Covid’den damadı Oktay Aslan’ı kaybetmişti. Elinin ulağı kızı Yeşim Aslan Tevfik Hoca’ya bakmaktaydı. Bugün de canından içeri, canından bir parça, sevgili kızı Yeşim’i amansız hastalıktan kaybetti. Önce damadını, sonra kızını kaybeden Tevfik Hoca’ya, aile efradına Allah sabır, metanet, dayanma gücü versin. Yeşim kızımızın cennet mekanı olsun. Kabrine nurlar yağsın.”
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