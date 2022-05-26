Alanya'da Halk Otobüsleri Yarın Çalışmayacak!
Alanya'da akaryakıt zamları sonrası gereken desteği alamadıklarını söyleyen şoförler yarın (27 Mayıs Cuma) çalışmayacak.
GÜNDEM 26.05.2022, 14:08 Zeynep Oktay
Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı, bugün saat 16.00'da bir basın açıklaması yaparak yarın kontak (27 Mayıs Cuma) kapatacaklarını açıkladı. Akaryakıt zamları sonrası gereken desteği alamadıklarını söyleyen şoförler yarın çalışmayacak.
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