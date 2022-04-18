Alanya'da Hafriyat Kamyonu Dehşet Saçtı

Alanya'nın Küçükhasbahçe Mahallesi Yiğit Sokak'ta meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, 07 ACP 529 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü eğimli yolda park etti. Freni boşalan hafriyat kamyonu park halindeki araçların arasına daldı. Toplamda park halindeki 8 araç kazada hasar görürken, bir otomobil adeta hurdaya döndü. Hareket kabiliyetini kaybeden otomobiller çekici ile yoldan kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.