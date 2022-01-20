Alanya'da görülmemiş olay

Alanya, son yılların en soğuk günlerini yaşıyor. Görenleri şaşkına çeviren manzara, Alanya merkezde bulunan Kadıpaşa Mahallesi'ndeki Durusoy Parkı'nda göze çarptı.

Parktaki havuzda dün gece donan suyun bugün saat 14.30'da hala çözülmediği görüldü. Güneşin etkili olduğu bu saatlerde buz kalınlığının 5 milimetre olduğu bildirildi.

Alanya'da özellikle açıkta üretim yapan üreticilerin don nedeniyle büyük zarar gördükleri tahmin ediliyor.