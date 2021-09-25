Alanya'da Görgün'ün acı günü
Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu Müdürü İbrahim Görgün'ün annesi Fatma Görgün bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
GÜNDEM 25.09.2021, 14:41 Melike Temir
Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu Müdürü İbrahim Görgün'ün annesi Fatma Görgün bugün sebah tedavi gördüğü Antalya'daki hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir hastanede yaşlılık nedeniyle tedavi altında tutulan Fatma Görgün'ün cenazesi bugün saat 14.00'da Kestel Hanönü Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
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