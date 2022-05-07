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Alanya'da Görev Yapan Polis Memuru Kalbine Yenildi
Alanya'da görev yapan Zonguldaklı başarılı polis memuru Cengiz Kaya (49) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
GÜNDEM 07.05.2022, 16:22 Meliha Yılmaz
Alanya’da görev yapan Polis memuru Cengiz Kaya (49), bugün evinde kalp krizi geçirdi. Kaya'nın ani ölümü sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu. Cenaze namazı Çaycuma İlçesinde yarın Çaycuma Merkez Camii'de düzenlenecek. Kılınacak cenaze namazının ardından Cengiz Kaya, Nadir mevkiindeki aile mezarlığına toprağa verilecek.
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