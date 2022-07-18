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'Alanya'da Gökbel'i Siyasete Alet Ettirmeyiz'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Gökbel Şenlikleri'nde yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada "Gökbel'e siyaset giremez" dedi

GÜNDEM 18.07.2022, 16:42 Meliha Yılmaz
'Alanya'da Gökbel'i Siyasete Alet Ettirmeyiz'

Başkan Türkdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

" Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Gökbel Yağlı Güreş Festivali'nin tamamına katılmış biririsi olarak söylemek isterim ki bu yıl en coşkulu, en kalabalık festivale şahit olduk. Belediye Başkanımız sayın Adem Murat Yücel'in ev sahipliğinde yapılan şenlikte 800'e yakın pehlivan kol bağladı. Ancak atasporumuz olan yağlı güreş festivaline gölge düşürmek amacıyla, poiltize etmek amacıyla yapılan bir takım açıklamaları teessüfle gördük. Atasporumuza Alanya Belediyemizin, Belediye Başkanımız Adem murat Yücel'in ve Milliyetçi Hareket Partimizin sahip çıkmasının ön plana çıkarılması gerekirken bu provakatif söylemleri ve eylemleri kınadığımı buradan ifade ediyorum. Özellikle şenlik alanımızda, tören alanımızda Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin olmadığına dair yapılan haberleri ve paylaşımları esefle kınıyorum. Bu zamana kadar yapılan bütün Gökbel Şenliklerinde olduğu gibi 16'ncı Gökbel Yağlı Güreş Şenliklerinde de Türk Devlet'nin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri oradaydı. Bunun yanında da Mustafa Kemal Atatürk akşam yapılan gösterilerde vardı hem de ertesi günü yapılan güreşler sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ve sporcularla ilgili söylediği sözler o meydandaydı. Milliyetçi Hareket Partisi olarak merhum Başbuğumuz Alpaslan Türkeş'in dediği gibi gerçek Atatürk'ün çizgisindeyiz. Bugün de Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçel'nin önderliğinde Atatürk'ün mirasına sahip çıkmaktayız. Milliyetçi Hareket Partisine mensup bir belediyenin düzenlediği etkinlikte Atatürk'ün posterinin olmamasını sorgulamak abesle iştigaldir. Atatürk sadece resim olarak değil, bizim tavrımızda, duruşumuzda, dünya görüşmüzde hep yl göstericimiz ve önderimizdir. Bunun dışında kamuoynu meşgul eden bir diğer hususu da altını çizerek açıklamak istiyorum. Gelecek Partisi Genel Başkanı sayın Ahmet Davutoğlu'nun programa katılmaması için bir tavır sergilendiği ifade edildi. Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanı Mevlüt Çakan, Alanya Belediyesi'ne bir yazı göndermiş. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum Bu yıl yapılan şenliklerde hiç bir şekilde siyasi konuşma yapılmadı. Gelecek Partisi İlçe Başkanı Mevlüt Çakan'ın belediyemize gönderdiği yazıda protokol kurallarına hassasiyetle uyulması ve konuşma saatinin tarafımıza bildirilmesi şeklinde bir ifade var. Yani diyor ki, biz oraya geleceğiz ve siyasi konuşma yapacağız. Bu organizasyon atasporumuza sahip çıkmak, mirasımızı yaşatmak adına düzenlenen bir organizasyon. Dolayısıyla ne Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, ne Adalet ve Kalkınma Partisi ne de diğer partilerin siyasi söylemlerle bu organizasyonu gölgelemesine ne belediye başkanımız müsade eder ne de biz müsade ederiz. Gökbel'i siyasete bulaştırmamak adına böyle bir karar alınmıştır. Bu şenliklere katılanların hepsine teşekkür ediyorum. Bunun dışında Alanya'daki bütün sivil toplum kuruluşlarının ve esnaf odası başkanlarının hepsine hem davetiye ulaştırıldı hem de SMS yoluyla davet edildi. Son olarak kusursuz ve mükemmel bir organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim."

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