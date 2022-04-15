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Alanya'da Genç Kız Buzdolabında Ölü Bulundu!
Alanya'da 24 yaşındaki genç kız, yaşadığı evindeki buzdolabının içerisinde ölü bulundu. Genç kızın tüple intihar etmiş olabileceği düşünülürken, ekiplerin yaptıkları incelemelerde bir de not bulundu.
GÜNDEM 15.04.2022, 19:00 Meliha Yılmaz
Acı olay, Kadıpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Erkek arkadaşı, Aleyna Y’den (24) haber alamayınca yaşadığı eve gitti. İddiaya göre eve giren genç, kız arkadaşını buzdolabında hareketsiz bir şekilde elinde tüple birlikte buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Aleyna Y’nin hayatını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde olay yerinde yazılı bir not buldu. İntihar şüphesi üzerinde durulurken, Aleyna Y’nin cansız bedeni polis ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morgu’na götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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