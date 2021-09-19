Alanya'da Gaziler Günü kutlaması

Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Resul Yıldırım, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, idari birim amirleri, siyasiler ile gaziler ve onların yakınları katıldı.

Çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alanya Şube Başkanı Abdullah Yılmaz’ın günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmanın ardından sona erdi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenin ardından protokol üyeleri ve gaziler kahvaltıda bir araya geldi. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle saat 16.30’da gazi ve gazi yakınları için tekne turu düzenleneceği açıklandı.