Alanya'da 'Free Servis' Denetimleri Başladı
Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya'nın girişimleri sonucu Alanya'da free servis denetimleri başladı
GÜNDEM 30.03.2022, 15:24 Meliha Yılmaz
Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya'nın, dün Antalya Ulaşım Daire Başkanlığı 6. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaretinin ardından Alanya'da free servis denetimleri başladı.
Akkaya'nın "Kaçak çalışıyorlar, taksici esnafının hakkını gasp ediyorlar, haksız kazanç sağlıyorlar" dediği free servislerin denetlenmeye başlanmasına ilişkin konuşan taksiciler "Bu servisçiler korsan olarak çalışıyor ve haksız kazanç sağlıyorlar. Biz taksiciler gece gündüz ekmeğimizin peşinde koşuyoruz ve bunlar hakkımızı gasp ediyordu. Akkaya geldi, yüzümüz güldü. Bu tür denetimlerin aralıksız devam etmesini istiyoruz" dediler.
Akkaya ise "Göreve gelir gelmez üye esnaflarımızın haklarını savunmak ve kaliteli hizmet için kolları sıvadık" dedi.
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