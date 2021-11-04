Alanya'da Fetihin 800. yılı coşkuyla kutlanacak

05 -06 Kasım günlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerde Alanya Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilen tarihi yapıların da açılışı gerçekleştirilecek.

ŞEHİTLER İÇİN DUA

Kutlama programı 05 Kasım Cuma günü Cuma Namazı’nda Alanya Kalesi’nde bulunan tarihi Süleymaniye Camii’nde Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Erhan Mete tarafından şehitlerimiz için okunacak Fetih Suresi ve dua ile başlayacak.

ETKİNLİĞİN MERKEZİ İÇKALE OLACAK

06 Kasım Cumartesi günü ise kutlama programının ilk durağı İçkale olacak. Saat 16:00’da başlayacak program protokol konuşmaları ile başlayacak. Devlet Opera ve Balesi Solistleri Çiğdem Önol Funda, Saltaş Ateşoğlu ve Esin Talınlı’nın oluşturduğu Anatolian Sopranos (3 Soprano) tarafından verilecek konser ve Ney Dinletisi ile devam edecek programda “Arkeoloji Kazı Sergisi”, “Çini Duvarı Projesi Sergisi”, “Alanya Kalesi ve Selçuklu Çini Sergisi” , “Selçuklu’dan günümüze Zanaatkarlar Sergisi” ve “Hatıra Para Köşesi” sergilerinin açılışı yapılacak.

ALANYA BELEDİYESİ’NİN RESTORE ETTİĞİ TARİHİ YAPILARIN AÇILIŞI YAPILACAK

Alanya Kalesi’nde yapılacak kutlama programları Alanya Belediyesi’nin restore ettiği tarihi yapıların açılışı ile devam edecek. Alanya Belediyesi Sandık Emini Kayhanlar Evi (Herbaryum) , Alanya Belediyesi Mutfak Kültürü Evi ve Bedesten gezilerek açılışları gerçekleştirilecek. Tarihi çarşı Bedesten’in açılışında “Bir Şehrin Hikayesi” Alaiye isimli oratoryo sahnelenecek. Programda ayrıca Alanya Belediyesi Alanya Kalesi Alan Yönetim Merkezin ve Demirtaş Av Köşkü açılışı yapılacak.

GECENİN FİNALİ GÜLBEN ERGEN KONSERİ OLACAK

Alanya’nın fethinin 800. Yılı etkinlikleri Alanya Belediyesi Sarayı Arkasında gerçekleşecek Yunus Emre “Aşkın Yolu ve Gülben Ergen Konseri ile sone erecek.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI ADEM MURAT YÜCEL “800. YILA YAKIŞAN BİR PROGRAM OLACAK”

Vatandaşları Alanya’nın Fethinin 800. Yılı kutlamalarına davet eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’nın değerine değer katacak çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi. Yücel; “Dünyanın en huzurlu, en mutlu şehri olan ve çeşitli dillere, dinlere, kültürlere, medeniyetler ev sahipliği yapan Alanya’nın fethinin 800. Yılında ecdadımızın bizlere miras bıraktığı eserler dikkat çekmek için geniş kapsamlı bir program hazırladık ancak pandemi nedeniyle daha sağlıklı yapabilme adına programı sezon sonuna bıraktık, Allah izin verirse Alanya’ya yakışır bir organizasyon yapacağız.” dedi.

ÇAVUŞOĞLU VE DURMAZ ALANYALILARLA BİR ARAYA GELECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın da etkinlikte Alanya halkı ile bir araya geleceğine dikkat çeken Başkan Yücel “Alanya Kalesi’nde, Alanya’nın değerine değer katacak, marka değerini 2-3 kat arttıracak çalışmalar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda açılışlar yapacağımız programımıza Alanya’mızın gururu Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz, Antalya milletvekillerimiz, valilerimiz, bakanlık görevlilerimiz, bürokratlar ve vatandaşlarımızın katılımıyla Alanya’nın fethinin 800. Yılını kutlayacağız. Tüm halkımızı kutlama programımıza davet ediyorum.” diye konuştu.

KUTLAMAYA ÖZEL TELEFERİK 6 KASIM’DA ÜCRETSİZ OLACAK

Alanya’nın fethinin 800. Yılı kutlama etkinlikleri nedeniyle kutlama gününe özel teleferiğin ücretsiz hizmet vereceğini de belirten Belediye Başkanı Yücel “6 Kasım Cumartesi günü ulaşımda kolaylık sağlanması adına programa katılacak vatandaşlar saat 12:00’den sonra gece 23.00’a kadar teleferikten ücretsiz olarak faydalanabilecek.” açıklamasında bulundu.