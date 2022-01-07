Alanya'da Feci Kaza!

Edinilen bilgiye göre, kaza Kestel Mahallesi'nde bulunan bir kavşakta yaşandı. 2 aracın çarpıştığı kazada araçlardan birisi kavşakta yan yattı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri araçta sıkışan vatandaşı dışarı çıkardı. Araçtan çıkarılan vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı.