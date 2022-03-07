Alanya'da Eski Muhtar CHP'li Oldu

Alanya’da 2009-2019 yılları arasında Kayabaşı muhtarlığı görevini yapmış olan Mesut Göztaşı CHP’ye üye oldu. Parti binasına gelen Göztaşı’na rozetini CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ taktı. Karadağ, Göztaşı’na Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabını hediye etti. Partinin mahalle temsilcisi Suat Babur da Göztaşı’na Murat Ağırel’in ‘Vurgun’ isimli kitabını takdim etti.