Alanya'da 'Dünya Kadın Çiftçiler Günü' kutlandı

İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar ve teknik personeller kadın üreticileri seralarında ve tarlalarında ziyaret ederekDünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutladılar. İlçe Müdürü Rüzgar, ziyarette Kadın çiftçiler ile sohbet ederekonların sorunlarını ve taleplerini dinledi.Rüzgar, üretimin her aşamasında önemli görev üslenen tüm kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günün’ündeher zaman olduğu gibi serasında ve tarlasında ziyaret ederekbu özel günlerini kutlamakiçin geldiklerini söyledi. Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, “kadın çiftçilerimizin tarlalarda alın teri ve gayreti çok büyük. Kadın çiftçilerimiz tarım ve üretimde önemli bir rol oynamakta. Kadın üreticilerimiz tarım üretiminin her aşamasında. Bir yerde tarım varsa mutlaka kadın var. Üretim ve bereket vardır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının tarımın önemini bir kez daha ortaya çıkarttı. Pandemidöneminde tarımla yatar, tarımla kalkar olduk. Pandemi döneminde insanlar evlerinden dışarıya çıkmadı ve her yer kapandı. Kapanmayan tek nokta üretim ve tarım oldu. Bu süreçte tüm kadın çiftlerimiz her zaman olduğu gibi önemli bir rol oynadı. Onlara üretime ve tarıma katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.