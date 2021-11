Alanya'da dövizciler kepenk kapattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni düzenlemesinin uygulanabilir olmadığını belirten döviz büroları bu uygulamanın kaldırılmasını talep ederek seslerini duyurmak için 4 Kasım’da protesto amacıyla geçici süreli kepenk indirdi. Tüm Türkiye’deki döviz büroları gibi Alanya’da da yeni çıkan yönetmeliğe karşı kapatma eylemi başladı. Alanya'daki tüm döviz büroları 'Türkiye'deki döviz tüm döviz büroları hukuksuz yönetmeliğe karşı kepenk indiriyor.' yazılı pankartları dükkanlarına asarak Türkiye genelindeki protestoya başlayarak kepenklerini indirdi.

ALDOBİR'den açıklama geldi

Alanya Dövizciler Birliği'nden ise ülke genelindeki döviz bürolarında başlayan protestoya ilişkin şu açıklama yapıldı:

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu olarak ülke genelinde alın teri döken 852 döviz bürosu ve binlerce çalışanı adına bu açıklamayı yapmaktayız. 12 Ekim 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik ve tebliğ bizleri ve tüm çalışanlarımızı mağdur etmiştir. Öncelikle şunu vurgulamak istiyoruz; biz döviz büroları olarak serbest piyasanın en önemli unsurlarından biriyiz. Her daim ülkemizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Döviz büroları ülkemizde döviz kurlarının yükselmesinin sorumlusu değil, aksine turizm ve ticaret ile ülkemize gelen yapancı paraları ülke finans sistemine en hızlı kazandıran işletmelerdir. Yeni düzenleme ile getirilen birkaç önemli hususu sizlerin dikkatine sunuyoruz.

Serbest piyasada çok önemli misyona sahip olan döviz bürolarının;

-Hisse devir hakları ellerinden alınmıştır. Şirket sahipleri hisselerini, öz çocuklarına, kardeşlerine, annesine, babasına ve ortaklarına devredemez hale getirilmiştir.

-Döviz büroları sahipleri, şirket yönetimine profesyonel yönetici, eşlerini, çocuklarını ve kardeşlerini atayamamaktadır.

-Sermaye şartı işletmelerin ihtiyaç durumu dikkate alınmaksızın 5 katına çıkartılmıştır. Buna göre 10 Milyon TL sermayeyi fiziki olarak kasasında bulundurmayan işletme faaliyetten men edilecektir.

- Getirilen yönetmelik ile ülkemiz 4 faaliyet bölgesine bölünmüştür. Şirket adresi naklinde 3 milyon TL harç ödeme şartı getirilerek adres değişikliği imkansız hal almıştır.

Bu kararlar alınırken sektörden hiçbir arkadaşımızın, hukukçuların ve mali müşavirlerin görüşü alınmamıştır. Ayrıca bu yönetmeliğin Maliye Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bilgisi olmadan çıkartıldığını düşünüyoruz. Döviz büroları piyasanın en güvenilir ve saygın firmalarıdır. Buna rağmen hiçbir sektörde uygulanmayan baskı ve haksız düzenlemeler işletmeleri çalışamaz hale getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ve kamuoyunun vicdanına sesleniyoruz: Senelerce emek verip sektörde var olan şirketlerin bu tebliğ ile değerlerinin yok edilmesi hiçbir yasa ve vicdana uymamaktadır. Değerli basın mensupları; Türkiye’de eşi benzeri olmayan idari ceza ve yaptırımlarla karşı karşıyayız. En ufak bir hatada bile uyarı yapılmadan yetki belgemiz iptal edilmektedir. Bu tebliğ yürürlükte kaldıkça, kaçak döviz bürolarının işlerini artıracaktır. Bu durum çok büyükvergi kaybına sebep olacaktır. Bu durum hiç kimsenin kabul etmeyeceği bir vaziyettir. Yürürlüğe konulan yönetmelik ile Kaçak döviz büroları ve gayri resmi döviz alım satımı yapan firmalara hayal bile edemeyecekleri fırsat verilmiştir. Döviz büroları olarak her zaman devletimizin yanındayız. Sektörün ve ülkemizin menfaatine olacak her türlü düzenlemenin destekçisiyiz ve sonuna kadar uygulayacağımızı belirtmek isteriz. 12.10.2021 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ve tebliğ bizler açısından mağduriyet oluşturmuş ve nihayetinde şirketlerimizi kapatmamıza sebep olacaktır. Yönetmelik ve tebliğ anayasamıza, kanuna ve hukuka aykırıdır. Bu yönetmeliğe karşı hukuki haklarımızı arayacağımızı ilan ederiz. Tarihe not düşmek adına bu bildiriyi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Saygılarımızla.

