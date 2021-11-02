Alanya'da döviz bürolarından kepenkli tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni düzenlemesinin uygulanabilir olmadığını belirten döviz büroları bu uygulamanın kaldırılmasını talep ediyor ve seslerini duyurmak için 4 Kasım’da protesto amacıyla geçici süreli kepenk indirecek.

Tüm Türkiye’deki döviz büroları gibi Alanya’da da yeni çıkan yönetmeliğe karşı perşembe günü kapatma eylemi yapılacak. Döviz büroları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı yeni kararları protesto etmek için 4 Kasım’da kapalı olacak. Alanya’da da tüm döviz büroları kepenk indirmeye yönelik posterlerini kapılarına astı .Kepenk indirecek olan döviz büroları döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenlemenin kaldırılmasını talep ediyor. 4 Kasım’da kapalı olacak döviz bürolarının protestosunun ne kadar süreceği merak ediliyor.

